康哲藥業否認沽空機構指控 指其不了解業務架構
2020年02月10日 12:21
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康哲藥業(00867)遭沽空機構殺人鯨資本狙擊，於今年2月7日發布公告反駁其於6日發表之報告對集團作出指控。該公司注意到，殺人鯨資本於2月10日發表另一份報告，指稱推翻公司於先前公告對第一份報告所作出之澄清。
該公司認為，殺人鯨資本於第二份報告所作出之指控與第一份報告之陳述相類似，均為基於不了解集團業務架構、可適用稅收政策法規、審計流程等，根據與事實不符、不完整之信息作出的錯誤且具有嚴重誤導性的推斷。公司強烈否認沽空機構報告所作出之一切指控。
經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，董事會確認並不知悉須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。
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