康哲藥業否認沽空機構指控　指其不了解業務架構

該公司認為，殺人鯨資本於第二份報告所作出之指控與第一份報告之陳述相類似，均為基於不了解集團業務架構、可適用稅收政策法規、審計流程等，根據與事實不符、不完整之信息作出的錯誤且具有嚴重誤導性的推斷。公司強烈否認沽空機構報告所作出之一切指控。

經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，董事會確認並不知悉須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

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