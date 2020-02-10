【高盛推介】阿里巴巴高槓桿牛證可吼

高盛(亞洲)有限責任公司：將於後日公布業績的阿里巴巴，上周五(7日)跌約0.9%，周一(10日)早段低開1.9%後跌幅收窄。阿里巴巴就疫情形勢還不明確，公布原定周一辦公時間再度延遲。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五(7日)有不少資金部署認購證，錄得約2,460萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。

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