【高盛推介】阿里巴巴高槓桿牛證可吼
2020年02月10日 12:35
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：將於後日公布業績的阿里巴巴，上周五(7日)跌約0.9%，周一(10日)早段低開1.9%後跌幅收窄。阿里巴巴就疫情形勢還不明確，公布原定周一辦公時間再度延遲。
觀察個股認股證資金流向，可見上周五(7日)有不少資金部署認購證，錄得約2,460萬元資金流入，為當日最多資金流入的個股相關資產。
周一有首批阿里巴巴的牛熊證上市，為計劃部署的投資者提供另一選擇。投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意牛證(59895)，收回價204.98元，行使價202.98元，換股比率100，槓桿比率16.8倍。
以及可留意收回價稍遠一點的阿里牛證(59904)，收回價200.18元，行使價198.18元，換股比率100，槓桿比率11.7倍。
遠牛選擇則可留意阿里牛證(59919)，收回價190.18元，行使價188.18元，換股比率500，槓桿比率7倍，新上市。
相反，投資者如計劃部署熊證，可留意阿里熊證(59918)，收回價220.88元，行使價222.88元，換股比率500，槓桿比率23.9倍，新上市。
投資者如計劃部署認購證，可考慮以行使價212至240元作為篩選產品的條件。並可留意當中槓桿最突出之一的阿里購證(20941)，行使價239.28元，2020年6月23日到期，實際槓桿8.9倍。
貼價的選擇則及可留意價外幅度約6%，年期約4個月的高槓桿阿里購證(19825)，行使價226.19元，2020年5月27日到期，實際槓桿9.2倍。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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