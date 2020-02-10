滙豐新客透過手機開戶　可享3個月額外最高2%港元存款年利率

滙豐銀行宣布，推出多項存款及外匯優惠，全新客戶透過手機開戶，可享3個月額外最高2%港元儲蓄存款年利率。

由即日起至4月底，全新客戶透過「滙豐流動理財應用程式」開立滙豐綜合理財戶口，可於開戶日起計3個月內，首10萬港元存款可享額外0.68%儲蓄存款年利率，餘下10萬港元額外儲蓄存款年利率為2%，此存款優惠上限為20萬元。

另外，客戶透過網上理財或「滙豐流動理財應用程式」，兌換每5萬元(或其等值)的外幣，並於同日將兌換資金開立1星期的定期存款，即可享70元現金獎賞，每次可享最高2,800元現金獎賞，交易次數不限。優惠至4月17日。

此外，「滙豐尚玉」或「卓越理財」客戶兌換3萬港元或以上(或其等值)的7種主要貨幣，並開立相關定期存款，年利率最高可達9.8%。

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