調查：Z世代個人平均應繳信貸款項總額約4316元

環聯最新研究顯示，香港信貸活躍的Z世代消費者，即1995年或之後出生，持續增加使用信貸，推動消費者信貸市場增長。香港多達91%信貸活躍的Z世代消費者持有信用卡，個人平均應繳信貸款項總額中位數為4,316港元。

截至2019年第二季，Z世代(0至24歲)佔香港人口比例22%，合共超過160萬人，其中年滿18歲並合資格申請信貸的Z世代佔人口6%，約45萬人。環聯研究顯示，上述合資格申請信貸人口之中的近五成(即超過20萬人)為信貸活躍消費者。

研究顯示，信用卡為Z世代主要入門的信貸產品，亦屬最廣泛持有的產品類別。相對而言，Z世代消費者是新進信貸使用者，風險較所屬市場的整體人口為高。因此，貸款機構為管理風險，向Z世代消費者批出信用卡時，往往預設較低的信用額。

香港信貸活躍的Z世代消費者顯然有穩健的信貸習慣，負責任地使用信用卡。研究顯示，與香港整體信貸活躍的人口相比，85%的Z世代消費者為優良(CC)或以上的信貸評級，其中24%為超優(AA)級別。

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