【深度解構】中國滯脹風險急升 資產重估潮一觸即發？

新冠肺炎疫情肆虐，內地製造業本周開始的復工進度尚在未知數，但就傳來1月份通脹升穿「5」，達5.4%，按月上升0.9個百分點，並創逾8年新高，其中食品價格急漲兩成，消費品價格上升逾7%。由於2月以來受疫情影響內地物價有升冇跌，預計首季通脹將會持續上升。

可另邊廂，若2月疫情仍未受控，製造業復工受阻，料首季經濟增長預測下調的風險極高。外媒報道，超過30年以來一直是機構投資者民調首選的經濟師、Evercore ISI主席Ed Hyman日前就表示，預期中國今年首季經濟增長將降至「零」，坦言中國增長正在顯著放慢，令很多人感到憂慮。

顯見，內地首季高通脹，將限制當局貨幣政策寬鬆空間，一旦首季經濟增長真的趨「零」，意味滯脹風險甚大，伴隨企業倒閉潮及失業率上升，社會穩定將受到考驗。

國家統計局上月公布，內地2019年全年國內生產總值(GDP)增長放緩至6.1%，創下1990年之後最慢增速。標普全球評級(S&P Global Ratings)上周發表報告，下調中國今年經濟增長預測，由5.7%降至5%。

【甚麼是滯脹？】

滯脹的全稱為「停滯性通貨膨脹」，即指經濟體經濟增長停滯不前的同時，物價卻持續上升的現象。在經濟差而通脹率持續上升之下，將令生產成本趨升，並進一步壓抑經濟增長，打擊就業市場，陷入惡性循環。

美國政府在上世紀70年代亦曾出現滯脹，經三屆政府歷時近廿年，採取大規模減稅、放鬆調控、削減政府開支以及緊貨幣等措施，才能脫離滯脹。一旦認定中國經濟步入滯脹狀況，勢將觸發中國資產價值重估潮。雖然目前中、港兩地股市表面上現支持，實際上卻暗藏重大風險，投資者不可不察。

－－－－－－