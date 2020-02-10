新冠肺炎：倘中國GDP降至4.15%　逾半內銀有壓力

新冠肺炎疫情持續，重挫中國經濟，銀行業亦不能幸免！雖然內地金融監管部門推出不同的紓困方案，協助出現資金短絀或經濟困難的客戶，解決短期資金困難。不過，疫情令市場不確定性大增，中國銀行業未來定必更難捱。

外媒引述中國人民銀行資料顯示，於2019年上半年對30家大中型商業銀行進行了壓力測試，在重度衝擊情景下，假設國內生產總值(GDP)增長放緩至4.15%，30家大中型銀行中，有17家沒有通過測試。新冠肺炎疫情蔓延，導致內地生產經營活動大幅停滯，經濟增長受壓，為銀行信貸需求和資產質量等帶來負面影響。

國家金融與發展實驗室銀行研究中心研究員游春坦言，銀行業面臨的壓力肯定加大。原因是最具經濟活力的中小企業受疫情影響大，如果疫情延續更長時間，企業的倒閉風險將令銀行發放的經營性貸款面臨還不到的壓力，銀行不良貸款將上升。

隨着中國經濟增長已經進入30年以來最慢階段，不良貸款餘額創歷史新高、息差收窄及資本不足等，令總資產逾280萬億元人民幣(下同)的中國銀行體系，尤其是的中小型地方銀行承受更大壓力。

●內銀壞帳恐增加5.6萬億人幣

國際評級機構標普報告指，是次疫情在中國近期歷史上規模空前，銀行體系的韌力面臨嚴峻考驗。若疫情陷入一發不可收拾的地步，內地銀行業不良貸款率將飆升兩倍以上，相當於增加5.6萬億元的壞帳。

標普估算，一旦內地公共衞生的緊急情況長期持續，從GDP與不良貸款(NPL，俗稱「壞帳」)之間的關係推算，銀行業的不良貸款率將飆升至逾6%。在最嚴峻情形下，若中國經濟增速放緩至僅4.15%，不良貸款率勢上升至7.38%，並預期內銀整體撥備覆蓋率或從188%，降至只有55%，倘若銀行對此大規模的新增不良貸款作全額撥備，較內銀去年第3季表現，銀行業的資本充足率則會減少達3.78個百分點。

撥備覆蓋率和資本充足率是衡量銀行應對壞帳的能力標準之一，比例愈高，銀行應對壞帳急升時的穩健程度也愈高。

中國銀保監認為，此次疫情對部分小微企業會造成一定影響，嚴重的區域如湖北武漢可能受影響更嚴重，但總量不是很大，但不良貸款率可能有所上升。據銀保監數據，截至去年三季度止，商業銀行不良貸款餘額2.37萬億元，為有紀錄以來最高。

●湖北企業料有現金流問題

穆迪分析師Sonny Hsu在報告中稱，業務集中在湖北省及其省會武漢的銀行，預計受疫情影響問題貸款增幅最大。數據顯示，截至2018年底，湖北省本外幣貸款餘額4.6萬億元，其中國有5大行貸款餘額2.6萬億元，其次是當地小型農村金融機構，該省2018年底的銀行業不良貸款率1.5%，略低於全國平均水平。

中金公司銀行業分析師張帥帥表示，疫情確實對實體造成衝擊，目前還不清楚多少企業會出現流動性問題，尤其是疫情區。他指出，小微企業因延期開工、銀行風險偏好下降，可能遭遇現金流問題等，疫情持續長短和流動性支持也會影響不良資產水平。

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