會計師公會料香港本財年赤字達181億元

香港會計師公會預計，香港本財政年度將錄得181億港元財政赤字，財政儲備為1.15萬億元。而多項主要收入均較政府估計為低，其中賣地收入將較政府估計低9%至1,300億元；印花稅低6.6%至710億元；入息稅低7.2%至2,100億元。

公會稅務師會執行委員會前主席蘇國基於電話會議上表示，由於香港及其他地區經濟放緩，加上人口老化，支出將不斷增加，而過去幾十年香港經歷經濟轉型，惟稅制未能追上，亦未能配合香港現時情況，建議港府全面檢討稅制。

公會稅務師會執行委員會副主席陳錦榮指，由於經濟面對下行壓力，政府可推出更多民生及營商援助措施。該公會建議，預算案推出稅務虧損轉回，以紓緩企業在經濟不景時的現金流壓力；檢視破產欠薪保障基金各項特惠款項的上限。

民生方面，建議將公共交通費用補貼計劃涵蓋至居民服務巴士；加強針對「N無人士」的支援措施；提供房租扣稅額每年上限為10萬元等。

公會會長江智蛟補充，應上調破產欠薪保障基金的欠薪、待通知金等的上限，因目前欠薪上限仍是沿用1996年的標準，並不合事宜，未必足夠保障僱員。

另外，建議預算案增加支援本地初創及中小企，包括檢討、整合及簡化相關資助計劃，並為初創企業提供稅務抵免或補助，以及提供股本融資等。

環保方面，建議香港應考慮引入「污染者自付」 原則的環保稅項措施，鼓勵車主加快更換老化商用車，以及加快建立私家車輛充電網，鼓勵車主轉用電動及混合動力車。

－－－－－－