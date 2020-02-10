新冠肺炎：深圳推出16條措施　財政支持百億人幣

深圳市政府就新冠肺炎疫情推出16條措施，通過財政支持約100億元人民幣(下同)，以及減免、補貼、緩繳等方式為企業直接減輕負擔或支出超過600億元，以幫助企業緩解疫情期間剛性支出壓力。

其中，若干措施提出對物業管理服務企業按在管面積每平方米0.5元的標準，實施兩個月財政補助，涉及總金額約5.8億元，預計可惠及1,400餘家企業。有關部門負責人解釋，對物業管理服務企業進行財政補助，主要出於調動物管企業積極性，合理補償企業額外開支，保障防疫工作持續深入推進的考慮。

其他措施包括提升防疫物資生產企業技術改造補貼資金、免徵受疫情影響困難企業3個月房產稅城鎮土地使用稅、擴大中小企業貸款風險補償資金池受益範圍、政策性融資擔保機構擔保費減免30%等。

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