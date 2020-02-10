疫市平賣！藍天海岸三房845萬沽　呎價跌穿一萬

利嘉閣劉景駿表示，東涌藍天海岸5座低層C室，實用面積約874方呎，為三房套連儲物室間隔，望園景，成交價845萬港元，呎價約9,668元，料為近兩年內屋苑呎價低位。據了解，原業主於2006年9月以約325萬元購入上述單位。持貨逾14年帳面獲利約520萬元或約1.6倍。

劉景駿又指出，上述單位大減價出售，實用面積呎價跌穿一萬元，但對上成交則為藍天海岸1座中層A室細三房單位，以920萬元成交，實用面積約803方呎，呎價約11,457元。

藍天海岸本月至今暫錄兩宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約11,870元。現時約有90個單位放售，入場價由530萬元起。

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