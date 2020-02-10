【外匯點評】陳健豪：歐元測試去年低位

美國上周五公布的非農數據較預期理想，勞動參與率更創下2013年以來新高的63.4%，不過失業率則略為回升至3.6%，但全星期如筆者預期美匯指數重新挑戰98.5水平，上星期美國總體經濟數據理想，加上中美貿易關係改善並降低部份額外關稅，預期更多美國企業投資信心回復，預期本周阻力區將在98.80至99.20水平。

本周的1月份消費物價指數預期亦有不錯表現，美元仍將相對地比其他貨幣強，似乎跟筆者在去年底預期的劇本走勢發展吻合，上半年一眾外幣仍將尋底，其中歐元兌美元去年低位1.0880相當關鍵，阻力位為1.0990，主要外幣在上半年尋底後，要視乎一眾央行寬鬆貨幣政策能否轉向，才有望打底後中線回升。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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