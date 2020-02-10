香港商界會計師協會促容許押後公布業績「死線」

同時，提高會計從業員及審計師因要趕及於3月底前發布有關上市發行人業績公告而到疫區工作的風險，及因需盡快處理工作而到客戶的公司現場處理審計程序，增加人傳人的風險。

在這非常時期，該會衷心希望港交所及證監會體諒商界會計師的擔憂，保障會計從業員的健康及減低疫情的傳染風險，允許財政年度為2019年12月31日的上市發行人業績公布時限延長至2020年4月30日。

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