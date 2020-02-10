香港商界會計師協會促容許押後公布業績「死線」
2020年02月10日 15:03
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新冠肺炎肆虐，嚴重影響上市公司核數工作，香港商界會計師協會表示，香港交易所(00388)及香港證監會日前發出的指引建議，不但增加上市公司的會計師額外的工作量，亦把責任推給審核委員會及審計師，進一步加重會計從業員和審計師的負擔。
同時，提高會計從業員及審計師因要趕及於3月底前發布有關上市發行人業績公告而到疫區工作的風險，及因需盡快處理工作而到客戶的公司現場處理審計程序，增加人傳人的風險。
在這非常時期，該會衷心希望港交所及證監會體諒商界會計師的擔憂，保障會計從業員的健康及減低疫情的傳染風險，允許財政年度為2019年12月31日的上市發行人業績公布時限延長至2020年4月30日。
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