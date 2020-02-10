新冠肺炎：內地3月美元債到期高峰　內房重大考驗

外國傳媒報道，除了要關注新冠肺炎的疫情進展，中國壓力最大的「美元債」發行人下月將面臨對其融資能力重大考驗，在舉國上下艱難應對疫情蔓延給經濟造成影響之際，約1/10該類債券屆時將到期。

彭博匯編的數據顯示，3月將有約21億美元(約163億港元)、孳息率最少在15厘的境外票據到期，為今年到期規模最大的一個月。其中，大多數是房地產開發商發行的債券，該行業也因疫情而受重創。

【樓市前景重要指標】

近期全球債券孳息率下滑後，中國高收益債溢價擴大，但風險也在上升，息差仍遠低於2018年水平。即將到來的再融資潮，將透露出置業人士對樓市的信心如何，以及官員們是否準備確保這重要行業的流動性。

Orient Capital Research董事總經理Andrew Collier指出，如果疫情持續時間較預期長，經濟將受到嚴重衝擊，中國政府也將處於尷尬境地，需要想辦法在不引發更多債務問題的情況下，推出力度更大的刺激措施。

Kristy Hung等彭博行業研究分析師稱，本月內地房地產銷售勢將大跌，因許多公司關閉了售樓處。根據高盛的分析，1月和2月將僅佔平常全年房地產銷售總額的4%左右。

不過，到目前為止，指標顯示市場對高收益美元債仍然存在需求。上周建業地產發行3億美元票據，獲得了超過20億美元認購。

有分析師指出，一些大型開發商過去籌措的股本和擁有的大量土地儲備是優勢。另一個幫助是中國證券業監管機構，已同意快速審批再融資計劃，並積極引導投資者在還款期限方面，給予企業更大靈活性。

【內房企業或掀淘汰潮】

Barings英國新興市場公司債業務負責人Omotunde Lawal表示，深陷困境的發行人通常會把土地儲備出售給資金充足、實力更強的開發商，或者以其他方式實現土地貨幣化。「只有在這些渠道用盡後，我們才會開始看到那些疲弱的開發商面臨真正的壓力。」

不過，標普信用分析師Christopher Yip稱，如果這場疫情持續的時間超過數月，那麼有些企業可能會遭遇流動性危機。「依靠資產處置來處理到期債務的疲弱開發商，可能會發現很難完成交易，因大多數潛在買家可能會選擇後退一步。」

DeepBlue Global Investment的合伙人兼高級投資組合經理Roy Kwok說，中國宣布的措施(例如靈活還款等)可能會幫助國內機構投資者，他們可能會接受這一點，但這並不能幫到離岸市場。發行人仍然需要按時償還債務，如果它們做不到，那麼就需要重組計劃了。

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