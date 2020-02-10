慘過貿戰！全球出口每周損失逾2千億元 形同加關稅1個百分點
2020年02月10日 16:05
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(Getty Images圖片)
貿易信貸保險服務商裕利安宜(Euler Hermes)發表報告稱，受新冠肺炎影響，目前中國生產基本停頓的狀態下，全球向中國輸出的貨品及服務相關出口損失金額，估計每周可高達260億美元(約2,028億港元)。因此，該機構下調今年全球貿易增幅0.5個百分點，至1.3%；香港、美國、日本、南韓，以及德國將最受影響。
報告指出，上述全球貿易的每周損失金額，相當於今年全球商品進口關稅提高1個百分點，超過去年中美貿易戰的影響。由於內地不少企業計劃周一(10日)恢復工作，這波劇烈的貿易衝擊至少持續到2月9日。若內地企業停工期不足1個月，商業活動在3個月後恢復正常，疫情對宏觀經濟影響或仍然可控。
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