【深度解構】一個湖北　能對中國經濟構成幾大威脅？

金融市場及全球經濟2020年首隻「黑天鵝」無疑是新型冠狀肺炎病毒，已讓中國經濟大省之一的湖北省持續停頓，並且威脅着整個中國的經濟。財經媒體彭博整理了以下資料，以便理解中國經濟的嚴峻程度：

【湖北是全國第七經濟大省】

湖北省位於長江中游，省會城市是素有「九省通衢」之稱的武漢。2018年底全省常住人口5,917萬人；2019年本地生產總值(GDP)突破4萬億元人民幣，人均超過1.1萬美元(約8.5萬港元)。

湖北省2018年的經濟總量是全國排名第七；2019年規模以上工業企業利潤總額增長9.1%，而同期全國為按年下降3.3%；2019年該省經濟增速預計為7.8%。在1月21日公布的政府工作報告，將2020年湖北省經濟增長目標定為7.5%，在疫情大規模爆發後，經濟學家紛紛下調中國經濟增長預期，降幅由0.2至0.6個百分點不等，最低預估全年增速僅5.4%。

根據中國國家衛健委的通報，截至2月9日，中國確診感染新冠病毒患者已超過4萬人，其中感染死亡病例增至908例，湖北省以約871例死亡，佔比高達96%。

為阻斷疫情傳播，湖北省轄內十多個城市，紛紛在春節前後採取了前所未有的「封城」措施，公共交通工具停運、餐飲旅遊等消費需求被迫下降、工廠暫緩復工；其中，汽車產業的停滯，可能讓全球汽車製造商面臨零組件供應匱乏的連鎖反應。

【湖北是中國經濟重要支柱之一】

彭博駐香港經濟學家曲天石稱，假設到3月底才能復工，湖北省首季GDP總量料降低三成左右。根據統計局數據顯示，2019年首季湖北省GDP總量9,110億元人民幣，降低三成即大約2,700億元人民幣。

值得留意的是，在疫情爆發之前，湖北省經濟表現尚佳，工業企業各項數值均優於全國水平。據國家統計局數據，2019年1至9月，湖北省工業企業的資產負債率低於全國近5個百分點，收入按年增速高出全國近3個百分點，虧損比例則低逾8個百分點。

然而，在此次疫情衝擊下，該省今年數據恐怕很難樂觀。

中銀國際首席經濟學家徐高稱，湖北是疫情主要區域，湖北的產業會受到明顯影響。湖北第二產業的佔比較全國平均水平高，疫情會對全國工業生產帶來一定程度影響。

根據湖北省政府網站的信息顯示，2018年該省第二和第三產業佔比分別為43.4%和47.6%。同期全國第二和第三產業增加值比重分別為40.7%和52.2%。

【湖北是汽車中心(附圖一)】

事實上，武漢是中國最大的汽車工業中心之一。全球製造商與合作夥伴在這裏共同生產汽車及其零組件。中國汽車技術研究中心數據顯示，全球首20大零組件生產商中，有一半以上都在這裏生產零組件。

【湖北是工業中心(附圖二)】

包括發達的汽車產業在內，位居華中腹地的湖北省是中國最早的工業中心之一，汽車工業以外的紗、布等多個行業的產品產量，在全國都佔據着舉足輕重的比例。

徐高稱，湖北的一些特定工業的產出在全國佔比較高，例如上游原物料中的磷礦，又例如紡織、化肥、汽車等。此外，半導體、晶片等高科技產業的產業鏈相對較長，每個環節能替代的供應商不多，這類湖北企業停工會帶來全國性的影響。不過，他也指出，疫情過後，被抑制的需求會推遲爆發出來。

【失業風險(附圖三)】

封城和推遲復工等舉措讓該省的勞動力流動停滯，同時需求的急劇下滑使得一些行業的私營企業和小型企業面臨困境，從而威脅到其約1,700萬民企員工和個體工商戶的就業。

華創證券首席宏觀分析師張瑜在報告中指出，人力密集型行業的艱難會直接反映在就業的壓力上，湖北的住宿業和旅行社今年很大機會虧損，餐飲亦在虧損邊緣掙扎；工業可在疫情消退後，存在搶工反彈的機會，旅行、住宿及餐飲卻很難追回利潤。

國家統計局數據顯示，湖北省民營企業中，零售業、酒店和餐飲服務業、製造業創造的就業佔比最大。

【債務壓力(附圖四)】

在當地經濟發展受阻、地方政府須全力抗擊疫情的同時，債務壓力將讓政府腹背受敵。彭博數據顯示，湖北省轄內地方政府債券疊加城投債年內到期規模超1,267.9億元人民幣，在全國各省市排行中位居第12位。

招商證券指出，湖北區域負債率整體偏高，且省內負債率靠前的三個城市中，黃岡呈現高發病率與高負債率的疊加。

債務壓力會加劇地方政府困迫的處境，幸好在當前財政金融政策全方位托市的狀態下，當地城投違約的機會並不高。

【注意3月全國外債壓力】

除了上述湖北省疫情受關注，順帶一提的是，中國壓力最大的「美元債」發行人下月將面臨對其融資能力重大考驗，在舉國上下艱難應對疫情蔓延給經濟造成影響之際，約1/10該類債券屆時將到期。

彭博匯編的數據顯示，3月將有約21億美元(約163億港元)、孳息率最少在15厘的境外票據到期，為今年到期規模最大的一個月。其中，大多數是房地產開發商發行的債券，該行業也因疫情而受重創。

近期全球債券孳息率下滑後，中國高收益債溢價擴大，但風險也在上升，息差仍遠低於2018年水平。即將到來的再融資潮，將透露出置業人士對樓市的信心如何，以及官員們是否準備確保這重要行業的流動性。

值得留意的是，2月內地房地產銷售勢將大跌，因許多公司關閉了售樓處。根據高盛的分析，1月和2月將僅佔平常全年房地產銷售總額的4%左右。

因此，不只是湖北，短期內全國債務問題也值得關注。

－－－－－－