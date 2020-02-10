【市後重點睇】人民幣升上6.98水平　道期靠穩

美匯指數守98.69，離岸人民幣(CNH)回升至6.9861，港匯處7.7653，美元兌日圓守109.7水平。歐元兌美元報1.0946，英鎊企1.2875。金價1,571美元上落。油價仍弱，布油報54.36美元，紐油報50.2美元。道指期貨升11點。

●市後關注點

-21:15 加拿大1月新屋動工

●港股連續兩日回吐，恒生指數全日收報27,241點，跌162點或0.59%。主板成交1,077億港元。火鍋股當災，海底撈收市挫4.84%，為其供應配料的頤海國際亦跌2.72%。

●滬綜指升0.5%，創業板指漲逾1%。

●日股挫逾百點，韓股跌0.4%。

●投資者再沽荃灣兩工廈，一周套現逾二千萬元。

●新冠肺炎：

-星洲限購紙巾等，日光控股曾倍升。

-中國零件供應中斷，KIA南韓工廠暫時停工。

-亞馬遜退出全球移動通訊大會。

-吉汽研發內地首個「N95口罩」級標準車載淨化系統。

-惠譽料短期內不會影響武漢政府相關企業評級。

-鴻海鄭州工廠准生產，傳三星LG今復工。

-亞投行對中國公共衞生基礎設施貸款獲批。

-港府指因部門特別上班安排，延遲截標時間。

-中國商務部積極協助外資有序復工。

-深圳推出16條措施，財政支持百億人幣。

-內地逾三千企業跨界別生產防疫產品。

-國泰港龍近六成國際航線運載量服務中國。

●調查：Z世代個人平均應繳信貸款項總額約4316元。

●【深度解構】中國滯脹風險急升，資產重估潮一觸即發？

●滙豐新客透過手機開戶，可享3個月額外最高2%港元存款年利率。

●馬來西亞料今年經濟增長4.5%，低過此前預測。

●三星今年將發布兩款摺芒手機，Galaxy Z Flip先登場。

●中國1月CPI按年升5.4%創逾8年高，豬肉價格飆116%。

●會計師公會料本財年赤字達181億元。

●香港商界會計師協會促容許押後公布業績「死線」。

●內衣品牌Victoria's Secret易主 交易最快周內公布。

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