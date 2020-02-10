新冠肺炎：歐股早市偏軟　NMC Health獲提購飆10%

新冠肺炎疫情持續打擊市場信心，亞洲主要股市再度向下，拖累歐股早市偏軟，英國富時100指數報7,448點，跌17點或0.24%；德國DAX指數報13,494點．跌19點或0.14%；法國CAC指數報6,013點，跌15點或0.27%。

德國汽車製造商福士汽車表示，其部分中國合資企業的工廠將會繼續停工至2月17日，福士汽車股價開市升0.09%。其德國同業戴姆勒計劃加大裁員力度，涉及15,000人，股價升1.14%。

阿聯酋醫療保健供應商NMC Health接獲私人股權投資公司KKR及GK Investment的初步提購建議，消息帶動NMC Health早段急升10%。

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