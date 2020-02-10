Barbie生產商美泰計劃再關廠　以節省成本

生產芭比娃娃(Barbie)的美國玩具商美泰去年關閉位於內地和印尼的廠房後，計劃今年內再關閉位於加拿大的廠房，以精簡生產網絡及節省成本。

有別於對手孩之寶將大部分生產工序外判，美泰許多產品多年來都是自行生產的，直至最近仍在全球擁有13座廠房。美泰發言人稱，關閉加拿大廠房影響約580名員工，但未有透露關閉亞洲兩家廠房的受影響員工數量。

美泰近年面對部分主要產品銷售疲弱，以至美國玩具反斗城清盤衝擊業界的挑戰。銷售疲弱反映美泰的生產網絡欠缺效益，一些工廠使用率不足。面對相關生產鏈問題，美泰的應對方法包括大幅減少自家生產的產品，以及限制玩具設計師可以選擇使用的顏色。

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