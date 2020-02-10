WeChat Pay HK用戶可於7-Eleven以港幣付款
2020年02月10日 16:51
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騰訊(00700)旗下電子錢包WeChat Pay HK宣布，即日(10日)起，香港用戶可於全港7-Eleven直接以WeChat Pay HK消費付款，亦可在推廣期內於全港7-Eleven尊享新年碼上狂賞優惠。
7-Eleven香港一直為WeChat Pay HK用戶提供毋須任何手續費的現金增值服務，以及支援微信支付(內地人民幣錢包)的付款服務。由今日起，7-Eleven香港更正式成為雙幣錢包商戶，讓用戶可於全港7-Eleven便利店以港幣電子錢包付款。沒有綁定信用卡的WeChat Pay HK用戶若發現錢包餘額不足時，可於全港7-Eleven即時增值，繼續於店內選購商品及賺取WeChat Pay HK專屬的優惠。
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