WeChat Pay HK用戶可於7-Eleven以港幣付款

7-Eleven香港一直為WeChat Pay HK用戶提供毋須任何手續費的現金增值服務，以及支援微信支付(內地人民幣錢包)的付款服務。由今日起，7-Eleven香港更正式成為雙幣錢包商戶，讓用戶可於全港7-Eleven便利店以港幣電子錢包付款。沒有綁定信用卡的WeChat Pay HK用戶若發現錢包餘額不足時，可於全港7-Eleven即時增值，繼續於店內選購商品及賺取WeChat Pay HK專屬的優惠。

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