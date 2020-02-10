新冠肺炎：大成糖業旗下長春市業務暫停營運

有關暫停主要是由於大成生化科技的間接全資附屬公司長春大成生物科技已暫停生產營運，帝豪食品是透過輸送管道系統向其採購澱粉乳狀玉米澱粉，而其現有存貨水平亦不足以支持帝豪食品的生產營運；管理層認為，帝豪食品向獨立第三方採購澱粉乳狀或粉狀玉米澱粉並不符合成本效益。因此，導致主要材料(粉狀或澱粉乳狀玉米澱粉)供應短缺。

儘管帝豪食品暫停生產營運，其銷售營運目前仍不受影響。董事會將繼續密切監察疫情事態發展，將確保帝豪食品在切實可行的情況下，盡快恢復生產營運。

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