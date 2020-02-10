新冠肺炎：高盛估國泰今年勁蝕20億　再降目標價

該行直言，國泰對於載客量下跌較為敏感，因此其2020財年純利預測的下調幅度最大。該行同時預估2020年底每股帳面值(BVPS)約15.38元，較之前預測低7.4%，並降目標價2%至12.5元。

此前，另一券商富瑞早前亦調低國泰的盈利預測，預期國泰去年下半年度及今年上半年度業績都會錄得虧損。在去年下半年度業績或「見紅」下，料將拖累國泰去年度全年純利按年大跌83.5%，至僅3.87億元。該行並將其目標價下調逾7%至11.6元，最壞情況的目標價或低見9.32元。

高盛解釋，疫情確診個案持續上升，且存有不確定性，料航班需求在今年下半年方會有起色，主要由境內航班需求帶動。該行亦預期，今年全年中國內地航空界載客量將倒退0.3%，較原先預測再下跌12個百分點，其中國際航班下調21個百分點至跌7.7%，境內航班則下調6個百分點至僅升2.8%。

此外，該行相信市場對於航空股的憂慮已經在估值上反映出來，參考以往「沙士」情況，料航空股或會在新冠肺炎疫情受到控制後有所反彈，綜合人民幣走強、中國放寬貨幣信貸政策、油價因需求減少而疲弱等因素，維持航空股「買入」評級。

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