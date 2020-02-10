新冠肺炎：高盛估國泰今年勁蝕20億 再降目標價
2020年02月10日 17:17
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因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)再度遭大行調低目標價和削盈利預測！高盛發報告指，因應新冠肺炎疫情爆發，中國內地航空界的載客量自1月底已按年大減約八成，為應對航班需求下滑，航空公司紛紛削減運力，故該行預期航空股今年純利將大幅倒退，其中更料國泰由盈轉虧，今個財年或錄得虧損20.12億元。
該行直言，國泰對於載客量下跌較為敏感，因此其2020財年純利預測的下調幅度最大。該行同時預估2020年底每股帳面值(BVPS)約15.38元，較之前預測低7.4%，並降目標價2%至12.5元。
此前，另一券商富瑞早前亦調低國泰的盈利預測，預期國泰去年下半年度及今年上半年度業績都會錄得虧損。在去年下半年度業績或「見紅」下，料將拖累國泰去年度全年純利按年大跌83.5%，至僅3.87億元。該行並將其目標價下調逾7%至11.6元，最壞情況的目標價或低見9.32元。
高盛並調低其他3間內地航空股今年的盈利預測和目標價，包括中國國航(00753)、中國南方航空(01055)，以及中國東方航空(00670)，前兩家公司的純利預測較原先預期分別下跌六成和八成。至於中國東方航空則料在2020財年由盈轉虧，全年虧損或達9.31億元人民幣。3家航空股目標價調低幅度介乎1至5%。
高盛解釋，疫情確診個案持續上升，且存有不確定性，料航班需求在今年下半年方會有起色，主要由境內航班需求帶動。該行亦預期，今年全年中國內地航空界載客量將倒退0.3%，較原先預測再下跌12個百分點，其中國際航班下調21個百分點至跌7.7%，境內航班則下調6個百分點至僅升2.8%。
此外，該行相信市場對於航空股的憂慮已經在估值上反映出來，參考以往「沙士」情況，料航空股或會在新冠肺炎疫情受到控制後有所反彈，綜合人民幣走強、中國放寬貨幣信貸政策、油價因需求減少而疲弱等因素，維持航空股「買入」評級。
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