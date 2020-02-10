【零售浩劫】莎莎港澳21家分店暫停營業　附詳細地址

公司指，將根據業務需求採取靈活彈性的人手部署，把受影響分店之員工安排至其他分店工作。同時，採用分更制形式，減少值班員工數目，控制成本。至今，公司旗下分店未有發現任何新冠肺炎的確診個案，各分店將會繼續加強防禦措施，以確保店內環境衛生及安全。

【受影響分店詳細地址】

●銅鑼灣羅素街20號地下

●銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G19及地庫B01號舖

●中環港鐵站E3號舖

●中環德輔道中68號萬宜大廈商場1樓107號舖La Colline專門店

●旺角彌敦道636號銀行中心1樓17號舖

●旺角砵蘭街240-244號旺角文華地下E號舖

●旺角新世紀廣場1樓148號舖

●尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B17至B19及B23D至H號舖

●尖沙咀廣東道30號新港中心2樓241J號舖

●尖沙咀柯士甸道西3號香港西九龍站B1售票大堂WEK B1-8號

●葵涌葵昌路72-76號life@KCC 3樓305-306a號舖

●荃灣楊屋道8號如心廣場一期一樓117號舖

●上水智昌路3號上水中心2樓2038A,2045及2046號舖

●沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓32B號舖

●青衣青荃路33 號青衣城2期1樓195號舖

●落馬洲港鐵站LMC 123號舖

●上水新康街72號地下

●屯門石排頭道1號卓爾居地下G11-G13舖(將於2月17日起暫停營業)

●威尼斯人度假村大運河購物中心2318,2320及2322號舖

●氹仔金沙城中心2151a舖

●蓮花海濱大馬路銀河酒店銀河度假城G013號舖

－－－－－－