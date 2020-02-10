【零售浩劫】莎莎港澳21家分店暫停營業 附詳細地址
2020年02月10日 17:33
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莎莎國際(00178)公布，因應目前新冠肺炎蔓延情況，為保障員工及顧客安全，加上考慮到現時顧客消費需求減低，旗下香港及澳門20家莎莎分店及1家La Colline專門店已暫時停止營業，直至另行通知為止。至於位處屯門卓爾居的莎莎分店，將於2月17日起暫停營業。
公司指，將根據業務需求採取靈活彈性的人手部署，把受影響分店之員工安排至其他分店工作。同時，採用分更制形式，減少值班員工數目，控制成本。至今，公司旗下分店未有發現任何新冠肺炎的確診個案，各分店將會繼續加強防禦措施，以確保店內環境衛生及安全。
【受影響分店詳細地址】
●銅鑼灣羅素街20號地下
●銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期地下G19及地庫B01號舖
●中環港鐵站E3號舖
●中環德輔道中68號萬宜大廈商場1樓107號舖La Colline專門店
●旺角彌敦道636號銀行中心1樓17號舖
●旺角砵蘭街240-244號旺角文華地下E號舖
●旺角新世紀廣場1樓148號舖
●尖沙咀梳士巴利道3號星光行地庫B17至B19及B23D至H號舖
●尖沙咀廣東道30號新港中心2樓241J號舖
●尖沙咀柯士甸道西3號香港西九龍站B1售票大堂WEK B1-8號
●葵涌葵昌路72-76號life@KCC 3樓305-306a號舖
●荃灣楊屋道8號如心廣場一期一樓117號舖
●上水智昌路3號上水中心2樓2038A,2045及2046號舖
●沙田橫壆街2-16號沙田中心3樓32B號舖
●青衣青荃路33 號青衣城2期1樓195號舖
●落馬洲港鐵站LMC 123號舖
●上水新康街72號地下
●屯門石排頭道1號卓爾居地下G11-G13舖(將於2月17日起暫停營業)
●威尼斯人度假村大運河購物中心2318,2320及2322號舖
●氹仔金沙城中心2151a舖
●蓮花海濱大馬路銀河酒店銀河度假城G013號舖
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