【零售浩劫】佐丹奴農曆新年港澳銷售額冧六成
2020年02月10日 18:16
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自2020年1月新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，中國大陸多個省市啟動最高級別的重大突發公共衛生事件一級響應，採取各項嚴格措施遏制疫情蔓延。佐丹奴國際(00709)指，近期收到中國大陸地方政府部門，以及百貨公司及購物中心的管理處通知，公司須暫停若干城市的業務營運至2020年2月13日，以便積極配合疫情防控工作，確保公眾的健康與安全。
根據該等措施及確保客戶和員工的健康和安全，集團已暫停位於湖北省的28間佐丹奴門市及位於中國大陸其他省市(不包括香港和澳門)111家佐丹奴門市的營業至2020年2月13日為止。上述暫停營業通知期屆滿及疫情情況改善後，公司將積極準備門市恢復營業。
目前，佐丹奴位於中國大陸設有約880間門市，其中260間由公司直接經營。集團目前在中國大陸以外設有佐丹奴門市約1,470間。
另外，中國大陸、香港和澳門於農曆新年期間門市銷售額按年分別下降了約57%和61%。據截至2019年9月30日止9個月最新資料，中國大陸的銷售額貢獻集團銷售額約20.4%。
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