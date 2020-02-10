新冠肺炎：內地數千中小廠恐倒閉　外資研搬遷產能

外國傳媒報道，隨着工廠復工變得更困難，中國供應鏈繼續受威脅！

專注中國業務的質量保證和工程設計公司Sofeast Ltd行政總裁Renaud Anjoran指出，許多機構都重新評估供應鏈，如果幾家關鍵供應商突倒閉或延遲數個月發貨，對企業來說是致命威脅。若生產受衝擊，中國可能有數以千計的中小型工廠倒閉，相比貿易戰徵收10%關稅，現在的情況更糟糕，因面對關稅，企業至少可承受一段時間。

另外，Agilian Technology在中國東莞替北美小型企業生產消費電子商品，其行政總裁Fabien Gaussorgues更稱，無法確定有多少員工能回到工廠復工，已警告客戶未來3個月都無法用空運交貨，而且現在供應商無法做出任何保證，這是最大的風險，工廠可能被迫停產。他透露，隨着在中國生產的成本和風險續增，早在去年就有撤離中國到其他國家的壓力，今年則感到更大壓力。

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