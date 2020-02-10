新冠肺炎：渣打5招助中小企　信用卡客戶亦受惠

針對支援中小企業，渣打推出5招紓困。該行現有「拓展易」中小企業分期貸款、「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」客戶，可申請延遲償還本金最多6個月，如有需要，期滿後可申請續期，合共上限為12個月，申請有效期至今年9月3日。

新申請「中小企融資擔保計劃」客戶可獲全期擔保費的50%資助，上限為5萬元，資助計劃有效期延長至2022年6月30日。申請「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」特快通道，申請金額上限可達300萬元。

對於初創企業、「拓展易」中小企業分期貸款、「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」客戶，則可獲豁免全數戶口管理費用。新申請「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」可獲豁免申請手續費。

另外，渣打信用卡客戶亦可受惠其中，於3月1日至5月31日期間，該行會以退回形式豁免客戶信用卡逾期手續費。同時，個人客戶以電子渠道進行本地轉帳，該行手續費亦會以同一形式豁免，冀客戶使用數碼渠道及減少到分行的需要。

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