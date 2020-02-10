樓價UPDATES：二手劈價求售　乍現蝕讓潮

新冠肺炎疫情未有改善，各區繼續錄得劈價求售或低市價成交，不少單位蝕讓離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯丘松原表示，香港仔公屋華貴邨華禮樓中層4室單位，實用面積約407方呎，於白居二市場以265萬元的成交，呎價約6,511元。買家為同區分支家庭，由於抽到白居二，故積極四出睇樓一段時間，加上單位望全南丫島海景，景觀吸引及業主願意接受出價，較市價低約一成，所以決定購入單位自住。。

●中原林偉業表示，灣仔囍滙2座中高層K室，實用面積521方呎，2房間隔，向南望開揚山景。業主叫價1,850萬元，最終以1,818萬元意頭價將單位易手，呎價34,894元。原業主於2013年12月以1,155萬元買入單位，持貨7年，帳面獲利663萬元，單位升值57%。

●中原鄭莉莉表示，灣仔壹環高層G室，實用面積851方呎，原則3房套間隔，後改成2房套間隔，向東北，景觀開揚。業主以每月5萬元將單位租出，呎租58.8元，租客屬於外籍人士。業主於2014年9月以2,746萬元買入單位，持貨6年，租金回報2.2厘。

●Q房網招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座低層G室，面積457方呎，兩房間隔，望東南內園泳池景，獲租客以1.95萬元租入，呎租約42.7元。據了解，業主於2005年3月以283萬元購入上述單位，租金回報約8.3厘。

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九龍區

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙居屋康強苑中層15室，實用面積433方呎，2房1廳間隔，向西南望開揚景觀。單位綠表開價530萬元，減價37萬元至493萬元易手，減幅7%，實用呎價11,386元。

●中原袁顯岸表示，紅磡黃埔新邨佳富樓低層2室，實用面積321方呎，2房間隔。業主叫價520萬元，放盤不足10日，最終願減37萬元，以483萬元將單位易手，呎價15,047元，成交價返回2018年水平。原業主於2016年10月以420萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利63萬元，單位升值15%。

●美聯張靖表示，長沙灣泓景臺6座中層E室，實用面積512方呎，屬2房間隔，景觀開揚，加上項目位置方便，吸引用家承接。單位早前放盤叫價870萬元，上周降至840萬元，最終再減7萬元，以833萬元易手，呎價約16,270元。

●中原余社朝表示，九龍塘畢架山花園4座極高層B室，實用面積807方呎，三房套房間隔，擁開揚山景，現連同車位以1,200萬元沽出，呎價14,870元。上址最初開價1,350萬元，業主見近日大市交投氣氛平平，才願意降價150萬元沽貨。據悉，原業主於2013年以960萬元連車位入市單位，一直作長線投資收租用途，現轉手帳面獲利240萬元離場，單位升值25%。

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新界區

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城43座高層G室，實用面積304方呎，1房間隔，向東南。單位放盤3個月，原叫價570萬元，減價63.2萬元，減幅達約11%，獲買家以506.8萬元承接，呎價16,671元。原業主於2018年8月購入上址，當時作價500萬元，持貨不足3年沽售，扣除樓價10%額外印花稅(SSD)約50.7萬元後，帳面蝕讓約45萬元。

●美聯梁潮表示，元朗Grand Yoho 2座中層G室，實用面積約520方呎，屬2房間隔，享開揚市景。原業主早前叫價約820萬元放售，最終減價至768.8萬元成交，呎價約14,785元。資料顯示，原業主於2016年9月以約769.5萬元購入上述物業，帳面輕微蝕讓。

●祥益黃慶德表示，天水圍居屋天頌苑O座中層11室，實用面積601方呎，三房兩廳，日前獲外區白居二首置客以435萬元承接，呎價7,238元。

●祥益林偉光表示，屯門豫豐花園7座低層D室，實用面積568方呎，三房兩廳，獲外區上車客以580萬元承接，成交呎價10,211元。

●世紀21奇豐鄭達昌表示，馬鞍山新港城5期海濤居1座低層B室，面積920方呎，3房2廳間隔，向西北享海景。原叫價1,170萬，單位放盤長達1年，以1,100萬元沽出，減價70萬元，減幅約6%，實用面積呎價11,957元。

●中原侯惠良表示，沙田第一城49座中層F室，實用面積284方呎，2房間隔，以502萬元易手，實用平均呎價17,,676元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山薈晴2座低層B05室，面積230方呎，開放式間隔，開價約450萬元，議價後以395萬元易手，呎價17,174元。原業主於2016年以336萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位帳面獲利約59萬元離場，單位升值約17.6%。

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