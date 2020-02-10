新冠肺炎：大摩指中國經濟回升只是遲到 不會缺席
2020年02月10日 20:48
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(Getty Images圖片)
內地媒體報道，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，目前看來因疫情拖累，中國經濟小周期溫和復甦可能有所延遲，但不會缺席。
他指出，從2月中旬開始，中國生產活動緩慢，但逐步實現正常化，預計中國經濟將在今年首季過後，重返復甦道路。
他估計，疫情對中國首季經濟造成的影響可能在0.5至1.5個百分點之間，視乎疫情長短。儘管疫情初期可能對經濟影響較大，但隨後的第二季、下半年復甦可能也會更迅速。
他又指出，與2003年的「沙士」疫情相比，如今網上消費佔社會零售總額近20%，有利於部分抵銷疫情對實體消費的衝擊。往績顯示，傳染病對經濟的衝擊是暫時的，一旦疫情穩定可控，被延遲的需求依然會復甦。
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