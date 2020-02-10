【餐飲寒冬】度小月母企皇璽餐飲9個月虧損倍增

期內公司擁有人應佔虧損總額約2,160.2萬元，虧損按年擴大120.2%，主要是員工成本增加，以及贖回投資基金導致股息收入減少；每股基本及攤薄虧損為0.82港仙；董事會不建議派發股息。

公司表示，由於香港自2019年6月起社會動盪，以及於2020年1月開始爆發新冠肺炎，導致香港在近期面對具挑戰的商業環境，以及不確定的經濟形勢，將繼續影響香港的整體經濟及集團的財務表現。

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