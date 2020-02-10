【餐飲寒冬】度小月母企皇璽餐飲9個月虧損倍增
2020年02月10日 20:49
東網電視更多新聞短片
在港經營度小月等食肆的皇璽餐飲集團(08300)公布，截至2019年12月31日止9個月期間，錄得收入約5,835.1萬港元，按年減少約19.16%，主要是香港的近期抗議活動對食肆產生負面影響，而有關影響已部分被新餐廳開業所抵銷。
期內公司擁有人應佔虧損總額約2,160.2萬元，虧損按年擴大120.2%，主要是員工成本增加，以及贖回投資基金導致股息收入減少；每股基本及攤薄虧損為0.82港仙；董事會不建議派發股息。
公司表示，由於香港自2019年6月起社會動盪，以及於2020年1月開始爆發新冠肺炎，導致香港在近期面對具挑戰的商業環境，以及不確定的經濟形勢，將繼續影響香港的整體經濟及集團的財務表現。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。