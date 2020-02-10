新冠肺炎：中原料新春後住宅租賃市場或見底

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，2020年1月份私人住宅實用面積平均租金錄得35.5元，按月跌0.5%。農曆新年為租賃市場淡季，租金調整仍然持續，但新春期間租金跌幅開始收窄，較2019年12月的跌幅1%為少，顯示租金有見底迹象。根據以往經驗，新春後租賃市場開始進入季節性旺市，租金有機會見底成功，但今年2月肺炎疫情有蔓延的趨勢，令租金進入季節性旺市增添變數。

根據中原地產新簽租約統計，2020年1月全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金每平方呎錄得35.5元，較2019年12月35.6元下跌0.5%，總結2019年8月租金進入調整階段，由37.9元連跌6個月，共6.3%。而上一次租金調整，是2018年9月開始，當時租金連跌6個月，由37.8元的高位連跌至最低35.6元(2019年2月份)，累計跌幅為5.8%，並於新春後見底回升，連升5周後再次重上37.9元。兩次租金調整，高位同樣約37.9元，兼調整6個月的幅度相若。

十大藍籌屋苑方面，1月只有杏花村呎租錄得按月升幅，按月升1.3%。麗港城按月沒有變幅。錄得按月跌幅的屋苑包括：嘉湖山莊跌0.4%、美孚新邨跌0.9%、太古城跌1%、沙田第一城跌2.5%、黃埔花園跌3.3%等。

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