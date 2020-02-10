港交所：A股權重獲調整期間　券商須確保系統穩健

為了應付於上述期間，經滬深港通的A股買賣交易的高成交量，港交所建議券商及及託管人(參與者)作出必須的準備。

有鑑於2019年上述指數進一步增加A股權重期間，有系統事故及資金安排延誤的情況，以致個別參與者股票交收失敗，或差點錯過股票及款項交收時間。

因此，港交所建議參與者尤其在指數調整及增加權重期間，應確保營運及系統穩健。參與者應審視其系統及營運狀態。

有別於過往只進行權重增加，今次調整將會包括指數調整及權重增加。港交所預計，賣出成交量將會提升，所以於審視營運狀態期間，參與者應特別留意利便客戶服務的營運。

另一方面，為支持大量買入成交量，參與者應確保資金安排穩健以應付款項預繳。參與者應準備及時為客戶開立特別獨立戶口。

此外，滬深港通成交量增加，亦有可能對參與者的內部系統及營運處理量構成壓力。港交所強烈建議參與者審視內部系統以確保能夠處理增加的成交量。參與者更應審視是否需要於成交量較高日子，分配額外資源及設立特別工作小組(例如war room)，亦應預備業務連續性計劃，以及時應付技術上及營運上可能出現的緊急情況。

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