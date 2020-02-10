新冠肺炎：受累零件中斷 日產有工廠停工兩天
2020年02月10日 21:11
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，日產汽車表示，在日本的一家工廠將停工兩天，因為中國新冠肺炎疫情導致汽車零組件供應中斷。
該公司發言人Azusa Momose稱，生產Serena和X-Trail車型的工廠，將於2月14日(周五)和2月17日(周一)暫時停產，預計之後可立即恢復生產，對在日本的其他工廠沒有影響。
包括日產在內的汽車製造商，已暫停湖北工廠生產，由於汽車生產的全球化特點，人們廣泛預期該行業將受到更廣泛影響。零組件供應不足，使本就在應對需求減弱、電動汽車和無人駕駛汽車競爭的汽車行業，面臨新的重大挑戰。
日產還表示，將從2月17日開始在中國恢復生產。
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