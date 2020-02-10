【漸見恐慌】二手業主願劈價沽貨　專家話等...

新冠肺炎疫情不斷蔓延，香港樓市漸漸出現恐慌情緒，愈來愈多業主願低價沽貨。東涌藍天海岸出現約兩年以來，首宗呎價失守萬元個案，屋苑三房成交實用呎價僅約9,668元。至於錄得確診個案的紅磡黃埔花園，有三房戶累減13.2%，至998萬元放售。

【藍天海岸及黃埔割價】

利嘉閣劉景駿表示，上述低價成交單位為藍天海岸5座低層C室，實用面積874方呎，以845萬元售出。據了解，原業主於2006年9月以約325萬元購入上址，至今帳面獲利約520萬元，單位升值約1.6倍。

樓市交投冷清，不少業主加快降價求售。太陽物業宏惠強表示，上述黃埔花園放盤為4期1座高層B室，實用面積647方呎，去年十月以1,150萬元叫價放售，至今已累減約152萬元。

此外，周一(10日)社交媒體流傳利嘉閣分行一張放盤廣告，以「業主肺炎、要錢急走」作招徠，該盤實用面積389方呎單位，以「肺炎確診價」600萬元放售。

該行總裁廖偉強回應指出，廣告涉失實陳述，已下令將招紙下架，強調絕不容許員工以疫情作噱頭推銷樓盤。經東網查詢，現時屋苑叫價600萬元放盤只有一間，為2期一個極低層戶，與事故單位同層。

【分析：跌逾一成可撈貨】

對於現時疫潮下，買家應否趁機入市。資深投資者伍冠流稱，今次疫情與2003年沙士不同，香港新移民數目遠較當時多，居住需求龐大，已供斷物業的業主比例亦較高，息口維持低水平，當價格再跌一成多，才可考慮撈貨。

【君柏蝕讓盤取消交易】

樓市前景不明朗，市場更有豪宅交易告吹。據土地註冊處資料，馬頭角豪宅君柏1座中低層B室，上月以2,900萬元登記售出，惟本月3日取消交易。資料顯示，單位2016年10月一手購入價3,667.3萬元。

受入市意欲減慢影響，中半山本月暫僅錄3宗成交，中原蔡亞當稱，帝景園4座中高層A室以約5,978萬元易手，呎價約3.9萬元。

【投資者也減價出貨】

受到肺炎疫情肆虐影響，投資者都減價沽貨。資深投資者羅珠雄於過去不足一周，連沽多項物業，包括5伙工廈單位及2個貨車位，極速套現近4千萬元。

中原工商部何芳表示，由羅氏等持有的荃灣安泰國際中心一籃子物業，近日劈價推售5個工業單位，並提供兩類間隔，面積分別1,400及2,400方呎，意向呎價3,300及3,500元，入場費約490萬元。該批單位於3日內售罄，套現共約3,400萬元，惟是次推售單位的呎價，較去年五月開售價為低，減幅約兩成。

她續稱，羅氏將加推個別樓層單位，意向呎價有意維持相若水平，僅按樓層作調整，同時將推出18個車位，包括貨車及私家車位，售價分別約350萬及230萬元起。事實上，羅氏已於上周後期，率先以約488.8萬元沽出觀塘鴻泰工業大廈地下兩個貨車位。

【公居屋不能幸免】

樓市氣氛不穩，即使具有用家需求的公屋及居屋市場，亦接連出現低價成交。將軍澳居屋寶明苑有開放式單位，大幅劈價55萬元，於已補價自由市場以320萬元易手，低市價逾一成。

世紀21將軍澳魏仕良透露，上述單位為寶松閣中層1室，實用面積213方呎，原叫價375萬元，累積減價近一成半沽出，呎價15,023元。原業主2016年以205萬元入市，現升值約56.1%或115萬元。

美聯丘松原稱，香港仔華貴邨華禮樓中層4室，實用面積407方呎，獲白居二買家以265萬元低市價承接，實用呎價6,511元。

夾屋錄低估價買賣個案，中原許偉業表示，葵涌芊紅居2座高層F室，實用面積595方呎，累減44萬元，以846萬元售出，呎價14,218元。而單位銀行估價約890萬元，售價較估價低約4.9%。

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