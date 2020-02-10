【財經評論】全球等中國復工　黑天鵝來襲未完

新冠肺炎疫情肆虐，至今尚未受控！過往中國民工過了元宵節便重返城市工作，可如今受多處封城限制及健康風險考慮，製造業復工進度未明，全國幾陷停工狀態，不但打擊中國製造業，更影響着全球產業鏈，意味全球經濟都要付上代價，是不折不扣的「黑天鵝」！

一場疫情失控，令全國多地要封城、封村應對，人均消費大減。有內地經濟學家就估計，單是新春七日假期，損失的消費收入就高達一萬億元人民幣，包括旅遊、娛樂和零售等服務業。製造業情況更令人擔心，原預計本周陸續開始復工，可上海、深圳、廣州、北京、天津，以及重慶六大核心城市皆已採取了不同程度的特殊管理措施，廠商復工進度仍未明朗。可以預見的是，首季中國製造業的產出將會是「滑鐵盧」式下挫。

別以為影響僅在中國，如今全球國際品牌都在等待中國工廠復工，皆因中國是全球主要消費品零件供應地，停工意味在海外的廠商要共同面對缺乏零件的問題，即使只差一顆，也不能生產，而找其他貨源亦需要時間，且質量都無法霎時完全滿足要求，甚至沒有替代品，例如已有南韓汽車製造商直言，因缺乏中國零件供應而無法開工。

此外，如今全國的人流和物流大受影響，已重挫需求，有分析估計受停工影響，出口至內地的商品及服務每周損失逾兩千億元，等同於全球關稅增加一個百分點，影響甚至較中美貿易戰更深。貨物進不得、出不得，產業供應鏈斷裂，對中國整體內部需求造成全面壓抑，負面影響更會折射至全球經濟，資產重估潮勢一觸即發。

此時此刻，到底疫情何時受控？中國如何盡快落實有序復工？頓成全球焦點！過去在全球化下，運輸業蓬勃發展，支持各地因應資源優勢，分擔不同的工業生產角色，致使跨國供應鏈大行其道，造就價廉物美的消費品風行世界，支持消費和經濟增長。可如今中國作為全球最大製造業基地，繼受貿易戰煎熬後，再來個疫情重創，勢將促使廠商檢討產業鏈，減少外判工序以控風險，這樣一來，不但變相為近年美國主張的貿易保護主義添柴加薪，更有可能致使成本趨升，令「低通脹時代」就此告終，之後可能是全球央行被迫加息抗通脹，多於持續減息救市。

投資者要「防疫」之餘，更須及早做好「防逆」措施，應對全球衰退，尤其是一旦經濟出現反全球化趨勢，影響必然是負面且深遠的。

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