新冠肺炎：中國出口恐已見頂　全球正經歷結構轉變

中國是世界上最大的出口國，惟財經媒體彭博報道，目前可能正見證着中國出口見頂，之後可能不會再繼續擴大。

據世界貿易組織(WTO)資料，去年第3季中國出口佔全球比重達14%，仍略低於2015年第4季15%歷史高峰。由於中國去年出口仍強勁，故去年第4季有可能高於15%，惟受到新冠肺炎疫情影響，「15%」肯定不會在今年首季再現，而且可能以後也很難再看到。

雖然疫情往往短暫，但這並非打擊中國出口的主因。報道指出，肺炎疫情可能只是對中國出口的最新打擊，事實上中國的出口早已受中美貿易戰影響，讓歐美企業紛紛移轉生產線。

總結來說，雖然中國在未來幾年仍會是龐大的經濟體及世界工廠，但與世界的關係正出現結構變化，並非肺炎疫情結束就能反轉，這將對世界各國及企業產生相當的影響。

－－－－－－