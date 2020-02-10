夜市UPDATES：道指轉升51點　港夜期二萬七關有支持

美股低開後個別發展，道指迅速轉漲，目前報29,155點，升52點或0.18%；標指報3,326點，跌1點或0.04%；標指報9,555點，升34點或0.37%。雖然港股期指夜市在二萬七邊緣反彈，目前報27,104點，升10點，但仍低水137點。

蘋果公司股價跌幅收窄至0.7%，報道指其主要「代工」工廠鴻海在中國逐步恢復生產。

另外，投資者本周等待聯儲局主席鮑威爾在國會發表的半年度證詞，將仔細查找該局未來政策路徑的線索。

由於全球經濟增長疑慮重來，市場已開始預期聯儲局今年至少會減息一次。聯邦基金利率期貨暗示．投資者已充分預期至今年10月時，該局會減息0.25厘。

據外媒報道，美國總統特朗普當地時間周一(10日)將提交2021財年預算案，規模達4.8萬億美元，以延續其「減稅2.0」計劃。特朗普政府在預算案中還估計，在低利率和減稅推動下，未來15年美國經濟將以平均每年3%左右的速度增長。

【22:30】觀望內地疫情發展，美股開市早段好淡爭持，道指跌106點，至28,995點；納指跌26點，至9,493點；標指跌8點，至3,319點。

提購惠普公司(HP)遭拒後，施樂將每股收購作價提高2美元，至24美元，以現金加股票形式組成，較HP的30天平均價17美元有41%溢價。HP股價早段升4.23%至22.65美元。

L Brands接近與私募基金Sycamore Partners達成協議，向後者出售內衣品牌Victoria's Secret，最快下周公布。L Brands股價早段升4.58%至24.66美元。

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