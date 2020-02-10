德勤「劈炮潮」仍未完！再辭上市公司核數師
2020年02月10日 22:48
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勤‧關黃陳方會計師行(德勤)「劈炮潮」仍未完！賞之味控股(08096)公布，德勤已辭任公司核數師，自2020年2月10日起生效，原因是公司與德勤未能就截至2020年3月31日止全年度核數費用達成共識。
董事會進一步宣布，經審核委員會推薦，已決議委任德博會計師事務所為新任核數師，自2月10日起生效，以填補德勤辭任後的臨時空缺，且任期至公司下屆股東周年大會結束為止。
據東網統計，單自去年12月中至今，德勤合共向34家上市公司提出有關核數師的辭任，涉及的上市公司包括主板及創業板，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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