林嘉麒：基建趕復工 水泥股最值博

國家1月份CPI漲5.4%，較預期高；期內PPI上升0.1%，卻較預期低，投資者的結論是經濟動力不足，但限制了放水空間。同時，人民銀行周一開展9,000億元人民幣(下同）逆回購操作，7,000億元7天期逆回購及2,000億元14天期逆回購，中標利率均與上次持平，分別為2.4%和2.55%，但周一有9,000億元到期，即是零投放零回籠，人行即日並無放水。

受消息拖累，A股開市初段下跌，港股亦下試過100天線以下，惟兩地股市及後回穩，A股更一度倒升，恒生指數尾市亦重上27,200點水平。恒指昨日守住100天線，畢竟上周由低位升幅不少，調整實屬健康。不過走勢上，低位已出現向下移的形勢，未來要留意是否繼續尋底，暫先以100天線支持作參考，一旦跌穿，相信恒指短線要行一個新的下降軌形態，要低吸的朋友也應忍手。

CPI上升，確實會影響放水的可能，不過實質放水方法多，亦即是國家一直強調的有好多不同的工具，投資者毋須過分擔心。環球央行傳統會以基準利率下調，引導商業銀行或金融機構降低融資利率及貸款利率，從而利好市場資金流入實體經濟。相對於美國，內地「利率」結構較為複雜，而且大部分商業銀行是國有的，人行要管理內地融資市場活動是容易直接的，而且短時間內見成效，是謂政策主導。因此投資者以CPI高而懷疑內地能否放水救市，在理論上是不用擔心的。人行想救就救，想放就放！

事實上，救經濟，也可以靠政策。國家發改委近日就發布《關於積極應對疫情創新做好招投標工作保障經濟平穩運行的通知》，要求全面推行在線投標、開標。另外，交通部亦通知，要求做好疫情防控，加快公路水運工程復工，除湖北省和其他疫情防控任務較重地區外，原則上應在15日前做好復工準備，力爭20日前復工。就算個別地區工程或受影響，惟部分地區以指導方式開工，甚至可以是提速完成工程。

現時，內需消費正面臨難以預計的損失，要重回早前日常水平在短時間內有一定難度，而國際貿易往來在新冠肺炎疫情的影響下，或多或少也受到影響。拉動經濟增長的三大引擎，只剩下固定資產投資了。雖然大水漫灌不是未來方向，但在私人企業固投受到影響下，國家可以推動的項目就顯得更加重要。就算面對經濟下行壓力，建橋築路仍然是地方政府必須做的工作，只要地方工程受疫情影響較輕微，仍可繼續復工，水泥需求將可持續。在基建相關股的選擇，首選必是水泥股。當然，我們不能夠排除日後要加大項目投資，屆時機械股、或者基建三寶就是日後的選擇了。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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