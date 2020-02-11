新冠肺炎：Burger King約50%中國店舖暫時停業

外媒報道，受到新冠肺炎疫情影響，連鎖快餐店「Burger King」在中國約50%的店舖暫時關門。

在美國上市的Burger King母公司Restaurant Brands股價周一靠穩，報65.16美元，升2.04%。

Restaurant Brands行政總裁Jose Cil接受外媒訪問時表示，在中國約1,000間Burger King之中，約50%的店舖暫時關門。他續稱，有必要確保公司員工及客人的安全和健康，現正與中國有關當局及旗下主要特許經營商接洽，確保公司盡負責任。

因應新冠肺炎疫情持續，早前多間國際連鎖飲食企業已宣布暫時關閉中國店舖。其中，星巴克上月底指，在中國逾4,400間分店中，已關閉約一半；子公司包括必勝客和肯德基的百勝中國(Yum China)指已暫時關閉約30%中國店舖；至於麥當勞則指在內地有數百家分店暫時停業。

美國上市的星巴克、百勝中國、麥當勞股價周一分別上升0.89%、下跌1.87%和上升0.25%。

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