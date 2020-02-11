新冠肺炎：大摩指5大理據撐美股上半年再創新高

外媒報道，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson表示，在受到新型冠狀病毒疫情影響之後，美國股市在今年上半年有望再升超過5%。

他認為，美股近期因疫情問題而回調約3.5%的幅度相對較小及受限，相信股市將重拾升勢，在今年上半年標指有望升至3,500點的紀錄高位，並在3,100點至3,500點之間徘徊。摩根士丹利認為，有5大理由支持美股上漲，包括：

1、病毒感染性減慢

雖然新冠肺炎死亡人數已超越2003年的「SARS」，但Wilson引述中國國家衛生委員會指，感染的速度已在減慢。他相信，疫情影響緩和將有助市場消除不確定性，並有利於量化今次疫情的影響，直言現在是投資者入市的良好時機。

2、全球估值折扣

自疫情爆發以來，美股跌幅約為3.5%，相比之下，亞洲市場更為受壓，當中中國股市連續11日休市後，2月3日復市單日重挫約9%。儘管美國股市已大致收復失地，但亞洲主要指數仍遠低於疫情爆發前的水平。因此，Wilson相信，當中國和其他亞洲市場的資產價格反彈時，全球股市有望恢復樂觀情緒，推動股市回升至疫情爆發之前。

3、央行干預

摩根士丹利認為，今年美國聯儲局不太可能改變利率政策，但由於疫情爆發打擊到其他地區的經濟，可能會促使中國、日本、歐洲超乎市場預期地加快推出財政刺激政策。

4、美國大選憂慮減退

美國總統特朗普在彈劾案中判獲無罪，大大降低了美國政局急劇轉變的擔憂。Wilson認為，除非出現一個非常具有實力的單一政黨橫掃選舉，否則美國出現重大政局轉變的可能性相對較低。

5、避險資產傾向

Wilson指出，美股標指具有「高質素的防守性增長特性」，故獲得避險資產的信譽。標指的風險溢價在過去兩周持續下降，但市場實質波動性趨增，兩者的緩衝空間收窄可能會推動指數進一步上漲。

總結而言，摩根士丹利相信，如果利率持續下利而且經濟衰退不會出現，美股將一直是值得持有的資產。

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