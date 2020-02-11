美股收市：道指升174點　標指納指創新高

觀望內地疫情發展，美國股市周一低開後迅速回穩，標指和納指齊創收市新高。

道指收報29,276點，升174點或0.6%；標指收報3,352點，升24點或0.73%；納指收報9,628點，升107點或1.13%。

個股方面，有報道指蘋果公司主要代工廠鴻海在中國逐步恢復生產。蘋果公司股價收報321.55美元，升0.47%。

其他科技股普遍靠穩，亞馬遜上月底公布業績後，股價持續做好，於周一收漲2.63%，報2,133.91美元的收市新高，市值續突破1萬億美元。

Netflix、Alphabet股價升幅介乎1%至2%；Facebook則收漲0.34%。

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