香港最慘！疫情癱瘓華生產線　全球出口周失二千億

新冠肺炎疫情拖冧全球供應鏈！外電指出，iPhone主要組裝商鴻海旗下河南鄭州廠房周一(10日)復工，惟只有不夠一成人手返回工作崗位。法國信貸保險公司裕利安宜警告，疫情令中國生產線基本停頓，全球貿易將萎縮，估計全球向中國輸出的商品和服務每周將損失260億美元(約2,028億元)，而香港、日本、南韓、美國及德國是最大輸家。

早前有報道指鴻海仍就深圳和江蘇昆山等其他主要廠房復工，與內地當局進行磋商；惟外媒周一晚引述消息指，深圳廠房已接獲當地政府復工同意，將分批原則依序復工。

不過，鴻海早前已經調低今年業績展望，並提到於防控疫情的同時，要將生產回復至疫情爆發前的正常水平挑戰很大。鴻海亦公布了一月營收約3,645億元新台幣，按月大跌32%，按年亦減少約12%。

被喻為「最強蘋果公司(Apple Inc.)分析師」的天風證券分析師郭明錤指出，鴻海鄭州廠房是iPhone最重要的生產基地，肩負iPhone 11及料於今年上半年推出的SE2之生產重任，惟其復工率恐怕只有40至60%；深圳廠房復工率更恐只有30至50%。

此外，繼日本汽車製造商本田及豐田延遲內地廠房復工後，德國福士汽車合資公司上海大眾亦已將復產日期推遲至下周一(17日)。

香港貿易服務業協會主席洪劍峰認為，內地工廠二、三月都恐怕無法完全復工，原因是外地工人要面臨交通不便及自我隔離等限制。即使客戶不減訂單，產品出貨也無疑會受阻，原因是電子零部件不易尋找代替品，海外供應也不是一時三刻就能填補中國的空缺。不過，新冠肺炎疫情對中國工業活動的拖累只是短期情況，預料廠商會在疫情減退後透過工人加班追趕生產進度。

裕利安宜估計，新冠肺炎疫情將拖累全球貿易，因此將全球今年首季增長預測調低至僅1.3%，而全球輸往中國的商品和服務料每周損失260億美元，打擊比去年美國對中國貨加徵關稅更大，其中香港佔近42億美元，為所有地區當中最大。

該行警告，疫情所帶來的宏觀經濟不確定性會窒礙製造業去庫存；就算新冠肺炎疫情平息，全球經濟下半年亦未能夠收復失地。

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