【專家點評】梁彥穎：政府須管好複雜市場

過去數周，市民恐慌性搶購口罩，導致一罩難求。政府未有事先準備，當然未能滿足市民需要，甚至在日常醫療上的供應也捉襟見肘。政府雖然加緊全球採購口罩的工作，但竟然一成不變地沿用「價低者得」招標方式，政府制度竟然僵化至此！

事實上，十數年才發生一次大量的某種物資需求，政府是必須花點心思來創造及管理該種物資的市場。例如：就口罩而言，考慮立例要求傷風感冒的人乘搭交通工具都必須佩戴口罩。為流感嚴重程度每月定出等級，愈高等級愈要求全體市民出入公共場所時必須佩戴口罩。這樣一來，需求增加了，才不會導致疫情一旦發生，馬上就出現供不應求的情況。

投資顧問市場也是一樣，政府寧願不斷花費大量人力物力來制訂嚴苛監管，全方位規範佣金制的投資顧問，也不肯打造一個收費模式的投資顧問市場。跟購買口罩問題一樣，政府都喜歡治標不治本。

若希望保障投資者利益，杜絕高佣低回報投資產品，政府可考慮改善現有牌照規定，例如，訂立獨立投資顧問牌照，規定領牌者利益必須跟投資者的利益完全掛鈎，投資顧問絕對不能收取任何金融產品回佣，只可直接收取投資者顧問費用及/或在投資者賺得的投資利潤中分成，並在各媒體上宣揚獨立投資顧問理念。

以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。

微臣資產管理財富管理總監 梁彥穎

－－－－－－