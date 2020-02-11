【市前重點睇】美股三大指數上升　紐油跌穿50美元

●美匯指數升上98.83，離岸人民幣(CNH)高企6.984，港匯見7.7661，美元兌日圓處109.78，歐元跌至1.091，英鎊報1.2912。金價反覆見1,572美元。布油挫逾2%，跌穿54美元，紐油失守50美元。道指期貨窄幅上落。

●美國費城聯邦儲備銀行主席哈克表示，由於經濟增長處於良好狀態，相信通脹逐漸可達到該局2%的年度目標，因此聯儲局暫時應保持利率不變。

●美國10年期國債孳息率跌1.38點子，報1.5696厘。

●港股ADR指數全日僅大致持平，按比例計算，收報27,256點，微升14點。

●即月恒生指數夜期收報27,123點，升29點，低水118點，成交20,330張。

●紐約期油收報每桶49.57美元，跌75美仙或1.5%，創2019年1月7日以來收市新低。布蘭特期油收報每桶53.27美元，跌1.2美元或2.2%，創2018年12月28日以來收市新低。

●國際金價連升4日，紐約期金收報每安士1,579.5美元，升6.1美元或0.4%，創一周收市新高。

●新冠肺炎

-中國首季GDP恐僅增1%，未來數周全球關鍵。

-連鎖快餐店「Burger King」在中國約50%的店舖暫時關門。

-傳富士康深圳廠准復工，鄭州返廠率僅10%。

-受累零件中斷，日產有工廠停工兩天。

-周大福港澳40多間分店暫停營業。

-莎莎港澳21家分店暫停營業。

-美聯工商舖推自願無薪假期安排。

-渣打推個人按揭6個月「還息不還本」。

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