【股民熱話】亂世揸銀紙唔保值　點算好？

睇睇日曆，今日先至係正月十八，呢個新春好似過得好漫長，皆因新冠肺炎肆虐，人心惶惶。試想想，港人與內地親友打個邊爐聚會，同桌逾半人染病，內地官方公布僅四萬人確診的說法準確度如何，數口甚精的股友們當然是心裏有數，而對於兩地經濟展望，亦自然更感憂慮。

要知道，這些年內地人財大氣粗，到全球各地大手消費，一則靠炒起土地價值，製造財富效應，不勞而獲；二則靠不斷印銀紙保持經濟相對高增長，居民唔會擔心明天冇飯開，亦唔擔心會唔夠錢使，消費信心自然強。

可近年內地經濟已受貿易戰衝擊，再加上今年以來新冠肺炎疫情打擊製造業，多市封城，變相斷了人流與物流，製造業未能全面復工，影響着整個產業鏈，服務業亦難以正常運作，一環扣一環。目前已踏入2月中旬，以疫情尚未受控推算，相信首季內地經濟會差到冇朋友，城中最低的預估係首季經濟「零」增長。更令筆者懊惱嘅係，所信任的風水師話，呢個疫情要到五月初五端午節(即2020年6月25日)先完結，咁即係整個上半年都唔使旨意有好日子過！

也許今個春節，內地居民會深深感受到，畀人禁在家，除了備受缺醫療缺物質的苦況，復工無期，亦感受到「手停口停」的危機。消費信心受重挫，是這次疫情對內地經濟的一大後患！

另一方面，1月份內地通脹率達5.4%，通脹升但經濟增長跌，持續下去滯脹風險上升，即係難搵食兼物價高，生活艱難。好多人以為內地有滯脹風險唔關自己事，實際上香港大量物質從內地入口，入口貨品價格亦會因內地物價上升而上升，近年豬肉價格飆升就係一個好例子，加上香港如今百業艱難，奉政府喻叫大家留家抗疫，市面水盡鵝飛，情況再不見改善，睇怕香港的滯脹日子亦不遠矣。

要知道，若政府漠視滯脹風險，加大寬鬆貨幣政策，一來刺激經濟的效用未必大，二來貨幣會有貶值壓力，加上物價持續上升，銀紙購買力卻不斷下降。所以話，身處呢個亂世，揸銀紙真係唔多盞鬼！難怪近期多地出現搶購物資潮，電子貨幣比特幣價格顯著回升，重上一萬美元關，都係身處亂世的佐證。

咁投資者應該點自保？當然係唔好揸晒現金，一來利率低，二來不保值。多元化資產布局有助分散風險係應對之法，如持有一定比例的黃金，自住的房屋不要賣掉，股票就可以揀高息股，皆因低息環境可支持呢啲高息股繼續維持高派息率。

事實上，隨着電子支付方式日趨普及，無現金化趨勢已成。當經濟進一步衰退，利率減至零或以下仍不足以救市，要令負利率政策有效，就需要社會「無現金化」。他日使用現金可能要另付使費，甚至因服務供應商都以電子化交易，而難以用現金購物。

講到尾，身處呢個世代，應該點樣安排好自己的財產，免得經濟差收入大跌之餘，更要坐看購買力不斷縮水，確實係一個值得深思的問題。

東方產經專欄作者 帥哥

－－－－－－