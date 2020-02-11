聯合能源訂立9500萬美元銀行貸款融資協議
2020年02月11日 08:08
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聯合能源集團(00467)公布，就一間銀行與公司全資附屬BowEnergy Resources (Pakistan)SRL於周一(10日)訂立的9,500萬美元貸款融資協議，主要股東張宏偉須遵守公司的最低持股百分比規定。
根據融資協議的條款，貸款需於融資協議日期起兩個月內提取。貸款的全部未償還金額必須在提款日期後2024年12月31日前償還。如果主要股東不再直接或間接：擁有多於50%公司的普通股、擁有多於50%已發行股份能夠在股東大會上投票的投票權、有權委任或罷免公司所有董事、或有權影響公司的營運和財務政策，貸方則有權要求還款。
目前，主要股東擁有公司已發行股本約71.37%。
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