聯合能源訂立9500萬美元銀行貸款融資協議

根據融資協議的條款，貸款需於融資協議日期起兩個月內提取。貸款的全部未償還金額必須在提款日期後2024年12月31日前償還。如果主要股東不再直接或間接：擁有多於50%公司的普通股、擁有多於50%已發行股份能夠在股東大會上投票的投票權、有權委任或罷免公司所有董事、或有權影響公司的營運和財務政策，貸方則有權要求還款。

目前，主要股東擁有公司已發行股本約71.37%。

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