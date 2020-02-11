【專家點評】梁冠業：內地將有新經濟措施出台

新冠肺炎問題嚴重，為了穩定經濟發展，內地政府頻頻出招救市。2月上旬內地政府宣布，將動用1.2萬億元人民幣，以確保銀行體系流動性充裕，其整體流動性較去年同期多9，000億元。

另一方面，美中簽署第一階段貿易協議後，美國於上個月調降對中國關稅，而中國國務院關稅稅則委員會也在2月初宣布，將原本對美國價值750億美元進口商品加徵的10%關稅調降為5%，而原本加徵的5%關稅則調降為2.5%，減幅達一半。

中國突然大費周章以不同的經濟手段保經濟，外界都不斷揣測是次肺炎疫情的嚴重性。若然疫情時間過長，或是直到2月下旬都未能受控，屆時不論是中國甚至是全球經濟都將大受打擊。過去多年，不少企業均以中國作主要發展市場，資金投放，人才培訓以及企業生產鏈促成中國為全球第二大經濟體。疫情繼續肆虐的話，外資或本地投資者將得不償失。

以Tesla為例，公司電動車千辛萬苦終打進內地市場，但受疫情影響，上海市政府已下令暫時關閉Tesla的上海工廠，將影響當地Model 3生產進度。我們預計未來將會有更多類似個案，環球經濟經歷多次演變，全球化可以帶給人民便利和機遇，但換來的後果就是各國不能獨善其身，短時間內單一國家的供應鏈可謂缺一不可。

未來一周，內地企業將陸續復工，將再次牽起另一波春運開工潮。二月初，股市不斷上揚似乎為市場造出一個維穩空間。內地政府目前仍有不同的政策可以出台，包括減稅、降準或減息等，但投資者現時希望看到的是疫情可以受到控制。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業

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