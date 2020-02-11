【專家點評】陳正犖：小心美債息回升

疫情對環球經濟前景造成不利因素，國際金融市場震盪，資金流入債市，美國十年期債息曾經跌至1.5厘附近，是去年九月以來低位。

不明朗因素增加，投資避險似乎相當合理，但是債價愈來愈昂貴，近期環球孳息率跌至負數的債券規模增加三萬億美元，如果目前單純追捧債券希望增加防守性，未必是合適部署。

首先要留意債息或回升的風險。以最新美國就業數據為例，非農業就業職位一月增加22萬5千份，平均時薪按年增長百分之3.1，兩個數字都好過市場預期。美國就業及樓市情況仍健康，消費強勁，經濟持續釋放正面信號。當消費需求進一步增加，加上貿易摩擦憂慮減少，美國今年經濟增長相信在百分之二以上，如果所有指標繼續發展理想，疫情憂慮緩和，美國十年期債息今年稍後時間或回升至2厘水平。

我們再參考自1920年以來，假設投資者百分百投資美國最長年期國債，一年回報率中位數約百分之4.8，如果將債券比例略為調低至七成，三成轉為投資標普500指數，回報率中位數提升至百分之7，值得留意的是，兩種配置的最差年度表現相若，反映股債兼備，組合多元化的重要性。

當然目前環球股市表現料仍受疫情影響，我們仍然相信貿易摩擦降溫，寬鬆貨幣政策等因素，將支持2020年美國股票回報率或達百分之五，美國以外地區股票回報率更有望達到百分之六至八。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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