新冠肺炎：最新外匯市場及油金去向

新冠肺炎疫情肆虐，牽動環球金融市場，《東網》為你定時更新匯市及油金去向，助你掌握最新市況。目前市場避險情緒升溫，金價先升回升，油價維持跌勢。

●美元兌離岸人民幣現報6.9774，跌0.1%

●歐元兌美元現報1.0910，跌0.01%

●英鎊兌美元現報1.2912，跌0.02%

●美元兌日圓現報109.82，升0.05%

●澳元兌美元現報0.6694，升0.1%

●紐元兌美元現報0.6382，跌0.03%

●美元兌加元現報1.3316，跌0.01%

●美元兌瑞郎現報0.9778，升0.05%

●紐約期油現報每桶49.95美元，升0.77%

●布蘭特期油現報每桶53.27美元，跌2.2%

●現貨金現報每安士1,574.8美元，跌0.3%

●現貨白銀現報每安士17.75美元，跌0.17%

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