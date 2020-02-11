港股飆400點 金融股領漲 內房有追捧

港股高開後升幅擴大，恒生指數漲近400點，高見27,652點，重上50天線。國企指數升170點，主板成交近400億港元。

藍籌股普遍向上，吉利汽車飆6.1%表現最佳，集團研究與富豪汽車合併。恒安國際回吐1.3%，是表現最差藍籌。

騰訊曾升上410元，暫升1.7%企407元水平。美團點評反彈2.6%；阿里巴巴先跌後回穩，暫升0.2%；小米集團跌0.4%。

金融股為升市主力，工、中、建三大內銀股升1.6%至1.9%；友邦保險升1.6%；滙豐控股升1.3%；中國平安升1.1%。

內房股有買盤，融創中國飆逾半成；碧桂園及中國恒大升3.3%；華潤置地、中國海外、萬科及富力地產升逾2%。

【09:20】騰訊升上405元 吉汽飆逾8%

美股收市回升，港股開市漲272點，恒生指數報27,514點，逼近50天線(27,584點)。國企指數高開101點，報10,756點。

騰訊升1.1%領漲，開市報405港元。美團點評反彈1.4%；小米集團升0.4%；阿里巴巴逆市跌0.4%。

其他重磅股合力撐市，友邦保險升1.4%；建設銀行升1.2%；中國平安升0.9%。吉利汽車飆8.6%，是表現最佳藍籌，集團研與富豪汽車合併，再籌備上市。

醫藥股熱炒，大健康國際飆64%；巨星醫療升26%；蓮和醫療升10%。

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