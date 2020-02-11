新冠肺炎：滬深股市穩升　金融股有支持

內地新冠肺炎確診數目超過4.2萬宗；A股三大指數靠穩，滬綜指高開4點或0.14%，報2,894點；深成指高開21點或0.2%，至10,749點；滬深300高開2點或0.1%，至2,044點。

板塊方面，次新股領漲4%，金融股升0.5%，有色金屬股升0.3%，地產及傳媒娛樂股齊升0.2%；而水泥股跌0.2%，石油股跌0.8%。

口罩龍頭泰達股份升停板，報9.92元人民幣(下同)。

生產消毒液原料之一的新安股份高開0.7%，公司指生產呼吸面罩的液體硅膠配件，上述兩種產品產銷量佔公司整體業務比重不大，目前生產及庫存情況正常。

歌爾股份於昨日(10日)已經正式復工；股價平開，報20.9元。

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