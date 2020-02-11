【專家點評】陳蓓敏：中糧肉食可候低吸納
2020年02月11日 09:30
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美國上月非農新增職位22.5萬份，超市場預期。聯儲局指出美國經濟運行良好，下行風險低。投資者擔心肺炎疫情造成影響，美股連升四日，在上周五回軟，又再測試29,000點支持力度。納指表現優異，上周累升4%。
新冠肺炎疫情持續，確診個案繼續攀升，死亡人數已超過沙士。現在中外醫藥企業，分秒必爭研發特效藥，藥股此起彼落輪動投機。在全中國差不多癱瘓狀態下，市場擔心首季經濟表現。恒指上周從低位計，升至27,608點，曾累升近1,500點。昨日走勢牛皮，屬正常鞏固狀態，現測試10天線支持度。從亞太區股市和權重股表現，尚算不俗。
中糧肉食(01610)主要從事飼料生產生豬養殖，生產和銷售生鮮豬肉和肉產品，也有進口及銷售冷凍肉類產品和副產品。上半年，業務銷售增長三成，轉虧為盈，賺1.42億人民幣。集團公布去年第四季度商品豬均價為每斤32.8元，同比上升39.8%。全年業績可憧憬。近期成交配合升勢，建議候低吸納，目標價為2.5元，止蝕1.75元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士)
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